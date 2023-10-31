"اتصالات النواب": ننظر تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد البدء في مناقشة عدد من المواد والتشريعات؛ التي ستنظم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر، والتي ستضاف على الأرجح إلى قانون تقنية المعلومات، الذي صدر في عام 2018 أو يصدر بها قانون مستقل.

وأضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن مصر تخطو بخطوات ثابتة لدخول تقنية الـ5G، وهي شبكة الجيل الخامس، وما يترتب عليه من تطوير وتحديث يسابق الزمن في العالم الفضائي والمعلوماتي، ما يحتم على مصر ضرورة وجود تشريعات حاكمة للذكاء الاصطناعي في مصر تنظم عمله وتضبط استخدامه.

ولفت بدوي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمر واقع ولا بد من التعامل من خلاله بالإضافه إلى أنه له من الإيجابيات والسلبيات التي تحتاج إلى ضوابط قانونية تنظمه، في ظل خلو التشريعات المصرية من النص على تناول الذكاء الاصطناعي في أي من مواد قانون العقوبات المصري.

وتابع بدوي بأن لجنة الاتصالات تهدف من هذه التشريعات الحفاظ علي الهويه المصريه والمجتمع المصري بقيمه الراسخة، وبما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث التي تقتضي السير في ركاب الدول المتقدمة، من خلال الثورة المعلوماتية التي يعيش فيها العالم ويتماشى مع خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي والثورة التنموية في مجال الاتصالات.

“صناعة النواب” تناقش مشاكل المستثمرين والصناع

واستمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى مشاكل رجال الصناعة والاستثمار خلال جلسة الاستماع التي عقدت اليوم لتوطين الصناعة في مصر وحل مشاكل المصنعين بحضور رجال الصناعة والاستثمار.

وأكد معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة، أهمية توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية ودعم الصناعات الثقيلة مع ضرورة وجود خريطة واضحة للاستثمارات الصناعية، مشيدا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة وأهمية توطين الصناعة.

وقال محمد جنيدي، رجل الأعمال ونقيب المستثمرين الصناعيين، إن الصناعة تحتاج إلى خطة وعنوان لاستكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعة ولا يجب أن تعمل مصر في غيبة عن محيطها ولا بد من خطة تستهدف الدول المستهدفة للتصدير وإجراء دراسات حول أسعار الطاقة في الدول المحيطة.

وأكد أهمية دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والنهضة من خلال التسهيلات مثل الأسمنت والحديد المحروقات ولابد أن تكون للصناعة أسعار منافسة من دعم يقدم للصناعة، موضحا أن هناك قطاعت نشطة منها قطاع النقل الذي يشهد تطورا غير مسبوق ولا بد من توطين الصناعات الكبرى مثل النقل والقطارات والبتروكيماويات ودعمها.

وشدد محمد قاسم، رئيس اتحاد المستثمرين وعضو اتحاد الصناعات، على ضرورة تشجيع الاستثمار والتصدير، مشيرا إلى أن جمعية المصدرين أعدت رؤية لزيادة الصادرات على أن يكون من خلال القيمة المضافة بالتكنولوجيا.