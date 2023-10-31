الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تقديم طلب هجرة إلى أمريكا عبر الانترنت والوظائف الأكثر طلبًا

هجرة إلى أمريكا
هجرة إلى أمريكا

أتاحت الخارجية الأمريكية تقديم طلب هجرة إلى أمريكا من خلال الموقع الرسمي لهم والذي بدأ في 4 أكتوبر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل، وفق بعض الشروط التي تم تحديدها مسبقًا حتى يتمكن من دخول قرعة اللوتري الأمريكي. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تقديم طلب هجرة إلى أمريكا عبر الإنترنت.

كيف يتم التسجيل في القرعة الأمريكية 2023؟

تبدأ فترة التسجيل في طلب هجرة إلى أمريكا لعام 2024 في 4 أكتوبر 2023. وآخر يوم تقديم طلب هجرة إلى أمريكا هو 7 نوفمبر 2023، وذلك خلال الرابط https://eg.usembassy.gov/، اتبع التعليمات خطوة بخطوة، ويمكنك أيضًا العثور على تعليمات DV-2025 التفصيلية بلغات متعددة، ثم املأ الاستمارة أو النموذج بنفسك، تأكد من استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك للتأكد من تلقي التذكيرات أو الإشعارات، وأجب على جميع الأسئلة بدقة، قد يؤدي تقديم معلومات أو مستندات مزورة إلى استبعادك، احفظ صفحة التأكيد ورقمك.

ثم قم بالتقاط لقطة شاشة لصفحة التأكيد الخاصة بك أو اكتب رقم التأكيد في مكان آمن،  ستحتاج إلى هذا الرقم للتحقق من حالتك، إذا فقدت رقمك، فلن تقوم وزارة الخارجية بإعادة إرسالها.

ويتم اختيار  55،000 تأشيرة تنوع في اللوتري الأمريكي الذي يمنح الأشخاص فرصة الإشتراك للحصول على فرصة للفوز بـ تأشيرة دخول للولايات المتحدة. يختار الكمبيوتر الفائزين بشكل عشوائي.

رابط تقديم اللوترى 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا

دليل تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/ 2024

ما هي المهن المطلوبة في قرعة أمريكا 2023؟

ضمت قائمة المهن الأكثر طلبًا في أمريكا لتضم علوم البيانات، عمليات التطوير، إدارة التسويق، المعالجة المهنية، الموارد البشرية، الهندسة الكهربائية، الادارة الاستراتيجية، تطوير الألعاب، هندسة البرمجيات، هندسة التصنيع، المالية، إدارة المخاطر.

ومن ضمن قائمة المهن المطلوبة في أمريكا تطوير الأعمال، هندسة الانشاءات، إدارة التحليلات، إدارة الضرائب،الادارة الإبداعية في تصميم الإعلانات، الموارد البشرية، إدارة ضمان الجودة، مساعد طبيب اسنان، الطب البشري لتخصصات الجراحة.

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رابط تقديم اللوترى 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا

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