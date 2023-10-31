الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

كريم إمام: سيناء بقعة غالية من أرض الوطن.. ومصر بذلت جهودًا مضنية فى تطهير أرض الفيروز

المهندس كريم إمام
المهندس كريم إمام

قال المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى سيناء وتفقده عددًا من المشروعات القومية هو تأكيد للعالم أن مصر وطن آمن بأبنائه، عامر بجهودهم وزاخر بأفكارهم. 

 

مصر بذلت جهودًا مضنية في تطهير أرض سيناء

وأضاف إمام في بيان له اليوم أن مصر بذلت جهودًا مضنية في تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب وجماعات الشر، وفي وقت قياسي استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وتنشئ مشروعات ضخمة وتعمر وتبني وتُرسي قواعد البنية التحتية لأهالي سيناء الكرام. 

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وأكد أمين شباب حزب حماة الوطن أن سيناء تمتلك من المقومات والكنوز ما يجعلها أرضًا خصبة للاستثمار في شتى المجالات، مشيدًا بتحركات الدولة المصرية في هذا الصدد والعمل على ربطها بمدن القناة والدلتا وجميع أنحاء مصر، فسيناء ليست فقط وجهة سياحية، وإنما وجهة اقتصادية وأمنية وتاريخية مهمة، لذا تحظى باهتمام كبير وخاص. 
وتابع: هذه البقعة من أرض الوطن كانت وما زالت وستظل قطعة ثمينة غالية على قلب كل مصري، يحرص الجميع على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها. 

 

سيناء تشهد اليوم حراكًا استثماريًا

وأشار إمام إلى أن سيناء تشهد اليوم حراكًا استثماريًا كبيرًا وسياحيًا وصناعيًا، حيث تم تدشين حزمة من المشروعات الصناعية تتضمن إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء، ومجمع لإصلاح وبناء السفن، ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد، ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة، ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية، ومجمع صناعي للغزل والنسيج، ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج، فضلًا عن إنشاء ثلاثة محاور، وإنشاء 6 أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي الدولة عبر قناة السويس بعد سنوات من التهميش، حيث ربطت تلك الأنفاق سيناء بكل مدن مصر، وخلقت بيئة صالحة للاستثمارات في شمال ووسط سيناء.

أمين الشباب بحزب حماة الوطن حزب حماة الوطن رئيس مجلس الوزراء سيناء مصر

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