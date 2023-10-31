الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 456 طن مخلفات خلال حملات نظافة فى 3 مراكز بأسيوط

حملات النظافة بمحافظة
حملات النظافة بمحافظة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

تسوية وتمهيد الطرق وفقًا للامكانات المتاحة

 

وقال "سعد" إنه تم رفع 456 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 3 مراكز والقرى التابعة لها فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وصدفا والبداري حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها.

وقد أسفرت الحملات عن رفع 456 طن مخلفات خلال يوم واحد بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

وأكد اللواء عصام سعد علي استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، بالإضافة إلي توفير بيئة صحية وأمنة ونظيفة لهم وعودة المحافظة إلي شكلها الجمالي والحضاري كسابق عهدها. 

يذكر أن محافظة أسيوط تشهد شن حملات يومية على الأسواق والمخابز لمتابعة تنفيذ خطة تخفيض أسعار السلع التى أقرتها وتتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
حملات النظافة بمحافظة أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين النهوض بقطاع النظافة خلق بيئة صحيه آمنه مخلفات وقمامة حملات نظافة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يعلن استمرار عقد جلسات التشاور لمناقشة مقترحات المواطنين

محافظ أسيوط يطمئن على جاهزية معدات شركة المياه لطوارئ الشتاء

برنامج تدريبي لطلاب «العلوم الإدارية والمالية» بجامعة أسيوط الأهلية

انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية "شارك.. الكلمة كلمتك" بأسيوط

محافظ أسيوط يفتتح منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة ويتفقد السلاسل التجارية

محافظ أسيوط يوجه التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ أسيوط: حملات للنظافة وغلق نقاط تجمع القمامة بجوار المنشآت الحيوية

جامعة أسيوط تشهد انطلاق ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الأكثر قراءة

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

بعد 4 شهور غيبوبة.. وفاة الإعلامية سارة حسن

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس 12 متهما فى حفل المنصورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا