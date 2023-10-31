رفع 456 طن مخلفات خلال حملات نظافة فى 3 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

تسوية وتمهيد الطرق وفقًا للامكانات المتاحة

وقال "سعد" إنه تم رفع 456 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 3 مراكز والقرى التابعة لها فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وصدفا والبداري حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها.

وقد أسفرت الحملات عن رفع 456 طن مخلفات خلال يوم واحد بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

وأكد اللواء عصام سعد علي استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، بالإضافة إلي توفير بيئة صحية وأمنة ونظيفة لهم وعودة المحافظة إلي شكلها الجمالي والحضاري كسابق عهدها.

يذكر أن محافظة أسيوط تشهد شن حملات يومية على الأسواق والمخابز لمتابعة تنفيذ خطة تخفيض أسعار السلع التى أقرتها وتتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط

حملات النظافة بمحافظة أسيوط