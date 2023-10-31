محافظ أسيوط يطمئن على جاهزية معدات شركة المياه لطوارئ الشتاء

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الازمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى محمود مدير اقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد المصطفى حميدة مدير فرع إسعاف أسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاهزية كافة القطاعات لمواجهة الأزمات والكوارث



وتفقد المحافظ ورئيس الشركة اصطفاف المعدات، للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصة الأمطار والسيول واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات وأهميتها، فضلًا عن المعدات الحديثة التي تم تدعيم الشركة بها كما تفقد بعض سيارات الإسعاف المجهزة واستمع إلى شرح من الدكتور مصطفى محمود لأهم التجهيزات بسيارات الإسعاف ومدى جاهزيتها لمواجهة أية أزمات أو كوارث.



ووجه الشكر لقيادات شركة المياه ومسئولي مرفق الإسعاف لكافة المشاركين في الاصطفاف لتفانيهم في العمل، ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، معبرًا عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أية أزمات.



وأكد المحافظ على حضوره ومشاركته فى العديد من التدريبات العملية وعقد الاجتماعات المتكررة مع القيادات التنفيذية للتأكد من جاهزية كافة القطاعات لمواجهة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى إنه تم توجيه كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق المستمر مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.



وأشار المهندس علي الشرقاوي، إلى إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع وحدات الشركة وإداراتها لمواجهة أية أزمات محتملة وهي في حالة جاهزية تامة فضلًا عن استمرار أعمال تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحي ومخرات السيول والأنفاق ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، وذلك بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أية بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم دون أن تغفل مراجعة جاهزية معدات الشركة المتنوعة (معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافوري ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس) على مستوى الشركة للتعامل مع الآزمات ومولدات (متحرك ـــ ثابت) للاستفادة بها في التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي ومراجعة مدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من حدوث أى خسائر في الأرواح ـــ لا قدر الله ـــ أثناء الحادث متابعة تواجد مديري عموم المناطق ومسئولي الطوارئ والمناوبات للتعامل مع الآزمات ومتابعة تواجد الحملة الميكانيكية على مدار 24 ساعة خلال الطوارئ لكل المناطق والاستعداد بكامل القوة عند اللزوم فضلًا عن متابعة الإمكانات البشرية المدربة على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة لإحتواء الموقف كنتيجة للجاهزية المسبقة.

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط

معدات ادارة الازمات بمياه اسيوط