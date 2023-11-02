الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح لكل سيدة تخطط للحمل

الحمل
الحمل

ما أبرز العادات والنصائح التى يجب اتباعها لمن تخطط للحمل؟ تتساءل كثير من السيدات عن كيفية التخطيط للحمل، ولا تعلم الكثير منهن أن هناك مجموعة من الأسئلة التى يجب أن تطرحها كل سيدة على نفسها قبل التخطيط للحمل وذلك ليكون الحمل آمن وسليم ولا يوجد فيه مشاكل.

وبحسب ما جاء في تقرير في موقع "timesofindia"، فيجب على السيدات أن تسأل طبيبها عن أفضل وقت لممارسة العلاقة الحميمة لتعظيم فرص الحمل لديها، فهذا السؤال يساعد بصورة كبيرة كل سيدة على معرفة الأوقات الخاصة بالتبويض لديها مما يساعدها على التخطيط للحمل بالشكل السليم.

ما الأطعمة التى يجب على كل أمراة تخطط للحمل تناولها؟ 

يجب على كل سيدة السؤال عن الحمية الغذائية التى يجب اتباعها في حال التخطيط للحمل، فهمناك بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة الخصوبة لدى السيدات وكذلك الرجال مثل الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك، كما يجب الحرص على السؤال عن الأدوية التى يجب تناولها، وينصح بتناول الفوليك أسيد والذي يساعد على عدم تشوه الأجنة.

ويجب على السيدات اللاتي يخطط للحمل تناول الأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن لإمداد الطفل بما يحتاجه من المعادن والفيتامينات، إلى جانب الحرص على عدم التحرك بشكل عشوائي مثل الركض أو صعود السلالم بشكل سريع أو القفز من فوق منطقة عالية وكل ذلك يساعد المرأة التى تخطط للحمل.

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