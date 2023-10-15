"لا تشكل ضررا على الجنين".. أطعمة ومشروبات يمكن تناولها أثناء الحمل

غالبًا ما تتحسس الأمهات الحوامل بشأن ما يجب أن يأكلنه، هل هذا آمن؟ ماذا سيحدث إذا استهلكت ذلك؟ هل ستؤذي وجبتي الخفيفة المفضلة الطفل؟، لذلك يقول الخبراء إن الأمهات يمكن أن يأكلن في الواقع أكثر بكثير مما يعتقدن.

خمسة أطعمة ومشروبات قد تعتقدين أنه لا يمكنك تناولها أثناء الحمل ولكنها في الواقع آمنة عند تناولها بشكل صحيح.

القهوة

يمكنك بالفعل شرب القهوة أثناء الحمل، الشيء المهم الذي يجب أن تكون على دراية به هو الحد اليومي، لأن تناول الكثير من الكافيين بانتظام يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات عند الولادة بالنسبة للطفل.

السوشي

على الرغم مما قد تسمعينه، فإن السوشي آمن للأكل أثناء الحمل بشرط أن يتم طهي السمك أولًا، حيث لا يُنصح باستخدام الأسماك النيئة أثناء الحمل بسبب خطر الإصابة بالليستيريا، وتشمل الأعراض القيء والإسهال، وفي حالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة.

الفول السوداني

يعتقد البعض أن النساء الحوامل لا يمكنهن تناول المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني وزبدة الجوز، ولكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق، لكن يُنصح بتجنب الفول السوداني أو المكسرات فقط إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.

البيض

أخيرًا حصل البيض على الضوء الأخضر سواء كان مطبوخًا بالكامل أو مطبوخًا جزئيًا أو حتى نيئًا.

ماذا يجب أن تأكلي أثناء الحمل؟

من الواضح أن اختيار تناول القهوة وبعض أنواع الجبن والسوشي والفول السوداني والبيض هو اختيار شخصي، ولكن هناك بعض الأشياء التي من الضروري تضمينها في نظامك الغذائي قبل الولادة.

حمض الفوليك

يوصى النساء الحوامل بتناول 400 ميكروجرام من مكملات حمض الفوليك حتى 12 أسبوعًا على الأقل لتقليل خطر حدوث مشاكل في نمو الطفل في المراحل المبكرة مثل السنسنة المشقوقة.

الكالسيوم

الكالسيوم مهم أيضًا أثناء الحمل للمساعدة في نمو عظام الطفل وحماية عظامك، وتعد منتجات الألبان أو بدائل الألبان المدعمة مصادر جيدة، وكذلك المكسرات والبذور والخضروات الورقية الداكنة والخبز.

حديد

هذا يساعد الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء إضافية، ويقلل من التعب ويمنع إصابة الأمهات بفقر الدم، جربي المكسرات والفاصوليا والعدس والبقوليات واللحوم ذات النوعية الجيدة.

بروتين

توفر المكسرات والبيض واللحوم والتوفو ذلك بكثرة