الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد ويكرم الدكتور سامى النجار

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج، والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد.

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بسوهاج.

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 كما وجه " الفقي " الشكر للدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة السابق، وقام بإهدائه ميدالية المحافظة وشهادة تقدير نظرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيا له دوام التوفيق.

 متابعة مستمرة لملف تطوير المراكز التكنولوجية

على الجانب الآخر، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن المتابعة المستمرة لملف تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، قام أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج بجولة ميدانية بمركز ومدينة المنشاة؛ لتفقد ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتي تقدم خدماتها للمواطنين بقرية روافع العيساوية، حيث قام بمناقشة الموظفين المختصين، واستمع إلى شرح مفصل حول أبرز الخدمات التي تقدمها السيارة للمواطنين.

وأشار "القاضي" إلى أن هناك خطة عمل موضوعة لتلك السيارة تتضمن التواجد بجميع قرى المنشاة على مدار الأسبوع، تيسيراٌ على المواطنين لتأدية الخدمات، موجها بضرورة التنويه عن أماكن تواجد السيارة في جميع الإذاعات المحلية بالمركز.

كما قام نائب المحافظ، خلال جولته بزيارة مفاجئة  لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، والمرور على المركز التكنولوجى للتأكد من الإنضباط، وانتظام سير العمل، وتأدية الخدمات فى مواعيدها المحددة، كما قام بعقد اجتماع برئيس المدينة وقيادات مجلس المدينة، تناول خلاله بعض القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، وشدد نائب المحافظ علي ضرورة إنهاء أعمال التوسعة بالمركز التكنولوجي، وإنهاء الطلبات المتأخرة، وضرورة التزام موظفي المركز التكنولوجي بالمظهر اللائق، وحسن التعامل مع المواطنين، وتشغيل جهاز النداء الآلي لتنظيم أدوار المواطنين.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج محافظة بورسعيد

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