الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى فى المنشاة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قام أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بجولة ميدانية بمركز ومدينة المنشاة؛ لتفقد ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لملف تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.


تفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل


واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل التي تقدم خدماتها للمواطنين بقرية روافع العيساوية، حيث قام بمناقشة الموظفين المختصين، واستمع إلى شرح مفصل حول أبرز الخدمات التي تقدمها السيارة للمواطنين.
وأشار "القاضي" إلى أن هناك خطة عمل موضوعة لتلك السيارة تتضمن التواجد بجميع قرى المنشاة على مدار الأسبوع، تيسيرا على المواطنين لتأدية الخدمات، موجها بضرورة التنويه عن أماكن تواجد السيارة في جميع الإذاعات المحلية بالمركز.
كما قام نائب المحافظ، خلال جولته بزيارة مفاجئة  لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، والمرور على المركز التكنولوجى للتأكد من الانضباط، وانتظام سير العمل، وتأدية الخدمات فى مواعيدها المحددة، كما قام بعقد اجتماع برئيس المدينة وقيادات مجلس المدينة، تناول خلاله بعض القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، وشدد نائب المحافظ علي ضرورة إنهاء أعمال التوسعة بالمركز التكنولوجي، وإنهاء الطلبات المتأخرة، وضرورة التزام موظفي المركز التكنولوجي بالمظهر اللائق، وحسن التعامل مع المواطنين، وتشغيل جهاز النداء الآلي لتنظيم أدوار المواطنين.
وأشار نائب المحافظ، إلى أعداد وأماكن تواجد باقى سيارات المركز التكنولوجي المتنقل التابعة للمحافظة والتي تشمل "سيارة بحى غرب، سيارتين بمركز ومدينة سوهاج، سيارة بمركز ومدينة المراغة، وسيارة بمركز ومدينة المنشاة؛ ليصبح عدد السيارات المتنقلة لتأدية الخدمات بالمحافظة (5) سيارات، مؤكدا على ضرورة تغيير أماكن تواجد تلك السيارات لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

القاضي نائب محافظ سوهاج لخدمة المواطنين محافظ سوهاج أفضل مستوى سيارة المركز التكنولوجي تقدمها السيارة

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