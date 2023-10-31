الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ2.7 مليار جنيه.. "مدبولى" يستعرض الخدمات التعليمية فى شمال سيناء

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الخدمات التعليمية في شمال سيناء وما تم إنشاؤه والانتهاء منه وما سيتم إنشاؤه خلال المرحلة المقبلة.

وعن الخدمات التعليمية، أكد أنه تم تنفيذ مشاريع بـ2.7 مليار جنيه خلال الفترة الماضية وحتى أكتوبر 2023 بـ206 مشروعات، والمخطط تنفيذه يبلغ 8.7 مليار جنيه الفترة المقبلة.

وتابع، خلال لقائه مشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، أنه تم تنفيذ عدد كبير من الكليات بينها كليات الطب البشري، الاستزراع السمكي، فيما تم تنفيذ على مستوي التعليم ما قبل الجامعي 109 مدارس بينها المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة إلى 24 معهدًا أزهريًا، بجانب العمل الآن على الانتهاء من بعض المشروعات التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك مدارس يتم العمل عليها مثل "الرسمية للغات، والمتفوقين، المعاهد والمجمعات الأزهرية"، منوهًا بأن المشاريع الجديدة التي ستتم في قطاع التعليم هو انضمام 10 كليات جديدة في جامعة العريش و8 كليات لجامعة الأزهر و35 مدرسة ومعهدًا أزهريًا.

شمال سيناء سيناء رئيس الوزراء الخدمات التعليمية في شمال سيناء مقر الكتيبة 101 مشايخ وعواقل شمال سيناء

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