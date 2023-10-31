الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يُقرر إيقاف عمال مقصرين برئاسة مركز ومدينة أبو كبير عن العمل

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9307 لسنة 2023، بوقف العمل لكل من "م. م. س"، مشرف فني بقسم التخطيط برئاسة مركز ومدينة أبو كبير - الدرجة الثالثة فنون وعمارة، "ا. م. ا"، من العاملين بقسم الإشغالات برئاسة مركز ومدينة أبو كبير - الدرجة الرابعة مكتبية، و"خ.ا.ح"، من العاملين بقسم الإشغالات برئاسة مركز ومدينة أبو كبير - الدرجة السادسة خدمات معاونة، احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية أنه يتابع باستمرار أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين في الإدارات الهندسية والإشغالات، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقصرين.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81/2016 بشأن أعمال الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، وعلى مأمورية التحقيق رقم 526-2023- تحقيقات المحافظة.

وفي السياق قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم في مقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للوحدة لمتابعة سير انتظام العمل بها، ليفاجأ المحافظ بأن الوحدة مغلقة ولم تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أهالي القرية ليقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

محافظ الشرقية انتهاء التحقيق الوحدات المحلية الادارة المحلية سير انتظام العمل

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