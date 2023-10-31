الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل تدشين أكثر من 300 مشروع تنموي في سيناء بتكلفة 363 مليار جنيه

أرشيفية
أرشيفية

على مدار سنوات، قامت مصر بجهود كبيرة لتطوير سيناء، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وفي كلمته اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية في القطاع الصحي في شمال سيناء بتكلفة 8.3 مليار جنيه، وفي مجال الخدمات العامة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ خلال العشر سنوات الأخيرة تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بتكلفة وصلت إلى 600 مليار جنيه. 

وتعتمد رؤية تنمية شمال سيناء على استثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار تسع سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة كالموقع الجغرافي لمحافظة شمال سيناء. 

ومن بين الإمكانات التي اعتمدت عليها مصر في محافظة شمال سيناء خلال السنوات الأخيرة، توافر البنية التحتية وطول سواحل البحر، وتطوير الموانئ والمطارات، وزيادة كميات المياه اللازمة للزراعة، وتوافر الثروات اللمعدنية باحتياطيات كبيرة. 

وتعتمد خطة التطوير الاستراتيجي للتنمية المتكاملة لمحافظة شمال سيناء في الفترة بين أكتوبر من العام الجاري وحتى يونيو من عام 2030 على ضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ 302 مشروع تنموي. 

تلك الخطة تم اعتماد برنامجًا زمنيًا لتنفيذها، وهي على مرحلتين الأولى حتى عام 2026 بتنفيذ 197 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 273 مليار جنيه، بينما ستتضمن المرحلة الثانية من التطوير تنفيذ 105 مشروع في الفترة بين 2026 وحتى 2030 بتكلفة إجمالية 90 مليار جنيه. 

المشروعات الكبرى التي سيتم العمل عليها في محافظة شمال سيناء سيتم توزيعها على عدد من مدن محافظة شمال سيناء، النصيب الأكبر سيكون لمحافظة العريش بتنفيذ 98 مشروعًا، بينما سيتم تنفيذ 72 مشروعا في مدينة بئر العبد. 

ومن المقرر أن يتم تنفيذ 32 مشروعًا في رفح، و23 مشروعا في الشيخ زويد، و50 مشروعا في الحسنة، و27 مشروعا في نخل. 

وتتوزع القطاعات التي سيتم تنفيذ فيها المشروعات التنموية في شمال سيناء بين الخدمات التعليمية التي سيتم تنفيذ فيها 19 مشروعًا، والخدمات الصحية التي سيتم تنفيذ فيها 19 مشروعًا، والبنية التحتية التي سيكون نصيبها 86 مشروعا، والموانئ والمطارات بخمسة مشروعات، والتجارة واللوجستيات بأربعة مشروعات. 

كما سيتم تنفي مشروعات في مجال التنمية الزراعية والري وعددهم 19 مشروع، و17 مشروع في مجال اتنمية العمرانية و24 مشروع في التنمية الصناعية، و13 مشروع في مجال التنمية السياحية، ونحو 96 مشروع في قطاعات آخرى.

سيناء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري القطاع الصحي شمال سيناء الخدمة العامة

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