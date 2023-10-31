الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: نفذنا مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه في سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه جرى تنفيذ مشروعات في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه، منها في شمال سيناء فقط 290 مليار جنيه، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في جميع المجالات.

استغلال الحرب ضد الإرهاب فى سيناء لإنشاء البنية الأساسية

وأكد مدبولي، خلال لقائه مشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، إنه عند إعلان الرئيس السيسي في بداية العام الحالي عن الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، وبدء قوات الشرطة والجيش في تطهير المناطق من العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون، جرى البدء الفوري بأعمال التنمية والتطوير الشامل في سيناء.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد وجود خطة استراتيجية ستبدأ الدولة في الإعلان عنها وتنفيذها الفوري في شمال سيناء.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الرئيس السيسي

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