حنا: نشكر الكنائس المطالبة بوقف الحرب ونتمنى الاستمرار ليصل صوتهم للغرب

وجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، نداء عاجلا إلى كافة المرجعيات والرئاسات الكنسية المسيحية في العالم، ومن كل الكنائس بضرورة الضغط على الحكومات في الغرب، واتخاذ مواقف واضحة رافضة للعدوان ومنددة باستمراريته، لأن تداعياته سوف تكون كارثية ولا يمكن أن يستوعبها عقل بشري.

شكرا للكنائس المتضامنة

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم، نشكر الكنائس التي عبرت عن تضامنها وطالبت بوقف الحرب ونتمنى ان يستمر هذا الحراك حتى يصل صوت الكنائس الى المسؤولين في الغرب لعلهم يتحركون من اجل وقف هذه الالة التدميرية والعدوان الغاشم الذي يتعرض له اهلنا في غزة.

مطالبتكم بوقف العدوان ليست تدخلا في شأن سياسي

وأضاف، أن مطالبتكم بوقف العدوان ليست تدخلا في شأن سياسي بل هي مسألة روحية وإنسانية وأخلاقية لا سيما أن إيماننا يحثنا دوما على أن يكون انحيازنا للمتألمين والمظلومين في هذا العالم فكونوا صوتا لهم وطالبوا بأن تتوقف آلة الموت فأهل غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة، مشيرا إلى أن مطلبنا الأساسي الذي يجب أن نؤكده ، وأن نطالب به هو فلتتوقف الحرب فورا وليتوقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار.

وتابع المطران عطا الله حنا، إننا نرفض مظاهر العنف والكراهية والعنصرية واستهداف المدنيين أيا كانوا، كما أننا نرفض ثقافة الحروب والانتقام والتي هي غريبة عن قيمنا ومبادئنا الإنسانية، نحن قوم نؤمن بالمحبة والأخوة الإنسانية ونؤمن بأن الإنسان خلق لكي يعيش حرا وليس لكي يُقتل ويُستهدف وما يحدث حاليا في غزة لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الأشكال.

نجدد مطالبتنا بأن يتوقف هذا العدوان

وواصل، لذلك فإننا نجدد مطالبتنا بأن يتوقف هذا العدوان فكم من الاطفال يجب ان يُقتلوا لكي نصل الى نهاية هذه الحرب التي تداعياتها سوف تكون كارثية من الجوانب الانسانية والمعيشية وغيرها.

لقد مر على هذا العدوان ثلاثة أسابيع والمناشدات مستمرة ومتواصلة من اجل ان يتوقف هذا العدوان واخرها كان نداء قداسة البابا، يوم أمس، كما وغيره من المرجعيات والرئاسات الدينية والروحية في عالمنا.

لم يعد من المقبول ان يستمر هذا العدوان الدموي التدميري، الذي يطال المدنيين بكافة اعمارهم كما يطال الابنية ومن فيها والمستشفيات ودور العبادة.