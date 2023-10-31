ظهور لافت لأبطال مسلسل "الاختيار" خلال جولة رئيس الوزراء بشمال سيناء

شارك أبطال مسلسل "الاختيار"، في الجولة التفقدية للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وظهر بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، أبطال مسلسل الاختيار ومنهم الفنانين، " أمير كرارة وكريم عبد العزيز، وآسر ياسين وياسر جلال وعصام السقا".

كما حضر المؤتمر اتحاد قبائل شمال سيناء والوفد من الإعلاميين، ووالسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.

تفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات التنمية بشمال سيناء برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء قيادات القوات المسلحة ومشايخ قبائل سيناء.