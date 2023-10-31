برلماني يُطالب بحملات للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحسم لمحاولات التعدي عليها، تأكيد على حرصه للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وتوفير كافة المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح "عباس"، في تصريحات صحفية له، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضٍ صحراوية جديدة وأقل تكلفة، من حيث توفير المياه وحجم الإنتاج للمحاصيل الزراعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتجاه والبناء في الأراضي الصحراوية أفضل حيث تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، علاوة على توفير فرص عمل جديدة وزيادة فرص الاستثمار الزراعي، كما تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأكد النائب زكي عباس، أن الرئيس السيسي منذ توليه القيادة وهو يعمل على الاهتمام بالأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد والاعتماد على التصدير من خلال فتح أسواق استثمارية جديدة في المجالات الزراعية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بوحدات الإرشاد الزراعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها أمنا قوميا نظرا لأهميتها في توفير الغذاء للمواطنين .