الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: تنسيق بين كل الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه سيتم التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأي تعديات، وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس، على أن تتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكل الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، ومديرى وحدة استرداد الأراضى، ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة بالمحافظة.

ووجّه محافظ قنا، خلال الاجتماع، مسئولي اللجان التي تم تشكيلها بالوحدات المحلية والمجالس القروية، بالمرور الميداني اليومى على الأراضي الزراعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفورى مع البلاغات الخاصة بالتعديات وعرض تقارير دورية بالموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

كما وجّه بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها على الأراضي الزراعية، من خلال متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع تكثيف المرور الميداني اليومى، والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقري للتصدي والتعامل الفور مع التعديات في مهدها.

وشدد على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات ومواد البناء، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها، مع ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء حمالات الإزالة.

ولفت إلى أن حملات الإزالة ستكون برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمكلفين بإعداد تقارير يومية بما تم تنفيذه من أعمال؛ لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة.

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