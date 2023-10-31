عيد الهالوين 2023: تعرف على أزياء المشاهير في حفلات هذا العام؟

أصبح عيد الهالوين مناسبة مثالية للمشاهير لارتداء ملابسهم الأنيقة مما يطلق العنان لخيالهم، وهذا العام ليس مختلفًا، ونستعرض أبرزها.

باريس هيلتون

"الأيقونات تدعم الأيقونات"، هذا هو شعار باريس هيلتون هذا العام، ارتدت الوريثة والشخصية الاجتماعية زي مضيفة مستوحى من مظهر بريتني سبيرز في الفيديو الموسيقي لفيلم Toxic.

كيلسي باليريني

قامت نجمة الريف بإعادة إحياء إحدى مظاهر شخصية مارجوت روبي الفخرية، كانت ترتدي منديلًا ورديًا وسترة وقيعان جرس تعلوها قبعة رعاة البقر البيضاء.

أديل

اختارت المغنية البريطانية مظهر الهالوين الكلاسيكي خلال عرض لها في عطلة نهاية الأسبوع، لقد ظهرت بمكياج دخاني وشعر طويل مستقيم داكن.

ماشين جان كيلي وميجان فوكس

أثناء حضورهما حفل Casamigos Halloween Party السنوي المرصع بالنجوم يوم الجمعة ارتدى الزوجان أزياء مستوحاة من فيلم Quentin Tarantino’s Kill Bill.

ارتدت فوكس الزي المدرسي الذي ترتديه شخصية جوجو يوباري في فيلم الحركة، بينما كان خطيبها يرتدي اللون الأصفر بالكامل على غرار فيلم The Bride للمخرج أوما ثورمان، واستخدم سيفًا لإكمال المظهر.

كيسي موسجريفز

سلكت المغنية وكاتبة الأغاني الطريق الخيالي بمظهرها المستوحى من شخصية بامبي، لقد قامت بإقران المكياج الذي يشبه الحيوانات بأحذية ذات حوافر.

كورتني كارداشيان وترافيس باركر

كانت الشخصية التلفزيونية الحامل وزوجها عازف الدرامز يرتديان ملابس الشخصيات الرئيسية في فيلم بيتلجوس الكلاسيكي لتيم بيرتون عام 1988، حيث ارتدت كارداشيان فستان الزفاف الأحمر الذي ارتدته ليديا ديتز من وينونا رايدر.

ميجان ثي ستاليون

شوهد مظهر آخر مستوحى من بيرتون هذا العام عندما ظهرت مغنية الراب ميجان ثي ستاليون خلال حفلتها التنكرية كزهرة في فيلم المخرج عن أليس في بلاد العجائب.

سويتي

اختارت المغنية الفلبينية الأمريكية مظهرًا كلاسيكيًا لزي الهالوين الخاص بها، حيث تحولت إلى نسخة أنثوية من إدوارد سكيسورهاندس.

