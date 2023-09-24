فوكس نيوز: زينة الهالوين قد تتحول إلى رعب حقيقي وتصبح فخاً لبعض الحيوانات

مع اقتراب عيد الهالوين في ببضعة أسابيع، في الولايات المتحدة الأمريكية، حذر خبراء الحياة البرية هناك، المواطنين من استخدام بعض الزخارف المعتادة في هذه المناسبة، إذ يمكن أن تتحول إلى رعب حقيقياَ بالنسبة للطيور والحشرات التي تعيش في الغابات.

وفي ولاية نبراسكا، حذر المسؤولون في مجموعة نبراسكا لتعليم الحياة البرية السكان من أن شبكات العنكبوت المزيفة يمكن أن تتشابك مع الطيور الطنانة والبوم والفراشات والنحل والكائنات الصغيرة.

زينة الهالوين

زينة الهالوين تتحول إلى أفخاخ للحيوانات الصغيرة

في هذا السياق قالت أمبر شيلتز، مدير القسم المؤقت في Nebraska Game & Parks، "في كثير من الأحيان، يمكن أن تمثل هذه الزخارف فخاً حقيقياً لبعض الكائنات التي تتحرك عبر الشجيرات أو الأشجار المزينة بالمواد المصنوع منها شبكة العنكبوت المزيفة، مما يؤدي إلى موت الحيوانات بسبب الإصابة أو الجوع أو الافتراس ما لم يتم إنقاذها وإعادة تأهيلها"، بحسب ما نقلت شبكة Fox News Digital.

وتصنع زخارف شبكة العنكبوت الاصطناعية من مواد بلاستيكية غير قابلة للتحلل، مما قد يشكل تهديدًا للحياة البرية إذا حركت الرياح النسيج المزيف إلى مناطق أخرى، وفقًا لشيلتز.

وأشارت شيلتز، إلى أن شبكات العنكبوت المزيفة لا تنكسر بسهولة مثل شبكات العنكبوت الحقيقية.

وكتبت شيلتز لشبكة فوكس نيوز: "إن زخارف شبكة العنكبوت هذه تحبس الكائنات الصغيرة بداخلها من خلال تشابك أجنحتها وأطرافها".

شبكات العنكبوت المزيفة

شبكات العنكبوت المزيفة في الهالوين

وعادة ما يقوم المحتفلون بعيد الهالوين، ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بتعليق شبكات عنكبوت مزيفة على الجزء الخارجي من منازلهم أو على المناظر الطبيعية في كل خريف.

ولاحظ خبراء رعاية الحيوان في مركز إعادة تأهيل الحياة البرية في نبراسكا في أوماها أن السناجب الصغيرة تتشابك في شبكات العنكبوت المزيفة عندما تستخدم السناجب الأم مواد الزينة في الجحور للتعشيش في فصل الشتاء، وفقًا لشيلتز.

في السنوات الأخيرة، شهدت مراكز إعادة تأهيل الحياة البرية في جميع أنحاء البلاد عددًا متزايدًا من الحيوانات والحشرات المتشابكة، بما في ذلك طيور النقشارة، والطيور الطنانة، والبوم الصاخب، واليعسوب، والفراشات، وفقًا لشيلتز.

وأوضحت أن هذه التشابكات التي تهدد الحياة تحدث لأن موسم تزيين الهالوين "يتداخل مع فترات الهجرة الرئيسية"، مما يؤثر على الكائنات التي "تعتمد على المناطق الحضرية كجزء من بيئتها".

ووفقا لشبكة فوكس نيوز، لا تتوفر بسهولة إحصائيات حول عدد الحيوانات والحشرات المحاصرة في شبكات العنكبوت المزيفة، لكن خبراء الحياة البرية وهيئات مراقبة البيئة أصدروا أيضًا إعلانات حول المخاطر التي تشكلها الزخارف على الحياة البرية الصغيرة.