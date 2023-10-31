الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة جودة يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس في النجيلة

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالنجيلة سوهاج، وكان في استقباله الأب أندراوس رفعت راعي الكنيسة.

وجاءت كلمة الأنبا بشارة حول شفاء الأعمى الأخرس، بأن الإدانة وانتقاد الآخرين هو المرض الحقيقي، والعلاج هو مزيد من المحبة العملية في العلاقات اليومية، ونشر الخير والمحبة والسلام.

 وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمدة 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

 

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

 مدة صوم الميلاد

مدته 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير (ويقع في 28 كيهك في السنوات الميلادية الكبيسة) وهذه المدة تشمل الآتي: 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

وابتداءً من شهر كيهك تبدأ الصلوات بالألحان الكيهكية، فتقال الذكصولوجيات الكيهكي في باكر وعشية وإذا لم يكن في شهر كيهك أربعة آحاد سابقة للبرامون، يحسب آخر أحد من هاتور على أنه الأحد الأول من كيهك والأحد الأول من كيهك يكون هو الأحد الثاني، وهكذا حتى تتم الأربعة آحاد الخاصة بشهر كيهك والتي تتحدث عن الأحداث السابقة لميلاد الرب يسوع وهي على التوالي: البشارة بمولد يوحنا المعمدان، والبشارة بميلاد رب المجد، وزيارة العذراء مريم لأليصابات، وميلاد يوحنا المعمدان.

الانبا بشارة جودة أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك كنيسة مارجرجس الانبا بشارة

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