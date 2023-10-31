الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدقهلية" تعتمد تعديل المخططات التفصيلية لقرية الرياض

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية رقـم 883 لسنة 2023 باعتماد تعديل المخططات التفصيلية لقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة منية النصر مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتة وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 883 لسنة 2023 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2023 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.

الوقائع تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لقرية "شيوة" الغربية بمركز أجا

قـــــررنا: مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة منية النصر على النحو التالى مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 20/9/2023 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار

وسبق  ان اعتمدت الدقهلية المخطط التفصيلي لقرية (شيوة الغربية) التابعة للوحدة المحلية بشبراويش - مركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها. ويتم العمل بالمعايير الخاصة المخطط التفصيلي طبقا للأسس والاشتراطات التالية: 1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي ومفتاح الخريطة. 2- المحافظة علي جميع عروض الشوارع التي تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هي مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة وهي مرتان عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة. 3- الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ 4- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلي المعتمد التزاما كاملًا. 

الوقائع الرسمية محافظة الدقهلية المخططات التفصيلية مدينة منية النصر الدستور القانون رقم 43 لسنة 1979

مواد متعلقة

الوقائع تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لقرية "شيوة" الغربية بمركز أجا

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

وصول رئيس الوزراء لمقر الكتيبة 101 برفقة رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف