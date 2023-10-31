الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس اتحاد قبائل سيناء: أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض المساس بها

إبراهيم العرجاني
إبراهيم العرجاني

أكد رئيس اتحاد قبائل سيناء، إبراهيم العرجاني، أن أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض أي محاولة للمساس بها.

فيما أكد خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة، قائلًا: "نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب".

وجاءت تلك الزيارة لأهالي شمال سيناء في الكتيبة ١٠١ بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب / إعلاميين / فنانين / رؤساء نقابات / المراسلين الأجانب.

سيناء مصطفى مدبولى شمال سيناء القوات المسلحة المخابرات العامة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يؤكد تكاتف الدولة وأهالي سيناء ضد أي مخططات خارجية

رئيس الوزراء يلتقي بأهالي شمال سيناء.. ويؤكد اهتمام الدولة بتطوير المحافظة

رئيس الوزراء يصل إلى العريش فى زيارة تفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء

حلمى زكى يحكى لـ"الشاهد" لحظات مؤثرة من مهمته فى حرب أكتوبر

حلمى زكى يوضح لـ"الشاهد" مهمته فى الحرب يوم 7 أكتوبر

أحمد موسى يكشف وثائق بريطانية لتهجير أهالى غزة إلى سيناء

مصنع غازات طبية وصناعية محلي يدعم القطاع الصحي في مواجهة الفيروسات

الهلال الأحمر المصرى: استقبلنا مساعدات إنسانية لغزة من البحرين وإيطاليا

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا