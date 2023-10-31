رئيس اتحاد قبائل سيناء: أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض المساس بها

أكد رئيس اتحاد قبائل سيناء، إبراهيم العرجاني، أن أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض أي محاولة للمساس بها.

فيما أكد خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة، قائلًا: "نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب".

وجاءت تلك الزيارة لأهالي شمال سيناء في الكتيبة ١٠١ بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب / إعلاميين / فنانين / رؤساء نقابات / المراسلين الأجانب.