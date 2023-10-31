الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه دهسًا أثناء عبوره الطريق بالبساتين

جثة
جثة

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثة شاب لقي مصرعه دهسًا اثناء عبوره الطريق عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه 

وكانت أمرت النيابة بعرض سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بأحد الشوارع، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات وبيان تعاطيه المخدر وقت الحادث من عدمه.

كان وقع حادث دهس شاب أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع منطقة البساتين، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «عمار حمدي»، توفي إثر تعرضه للدهس مما تسبب في وفاته.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى ثم إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

التصريح بدفن العثور على جثة شاب دهسا البساتين صدمته سيارة

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