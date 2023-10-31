الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء يصل إلى العريش في زيارة تفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وصل  الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى مطار العريش في زيارة تفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء.

  ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

 الزيارة تؤكد اهتمام الدولة بتطوير شمال سيناء

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء قيادات القوات المسلحة ومشايخ قبائل سيناء.

وقال رئيس اتحاد قبائل سيناء، الذي كان في مقدمة المستقبلين، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء تؤكد اهتمام الدولة بتطوير شمال سيناء وتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها.

رئيس مجلس الوزراء شمال سيناء مشروعات التنمية الاسكان التنمية المحلية الصحة التعليم العالي اتحاد قبائل سيناء

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