الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى زكى لـ"الشاهد": أحمد نبيل صاحب أكبر خطة خداع حربية منذ أن أنشأ الله الأرض

العقيد حلمي زكي
العقيد حلمي زكي

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هناك شخصيتين في غاية الأهمية أثروا تأثيرا مباشرا في حرب أكتوبر، والقليل من يعرف عنهم، وهما؛ العقيد أركان حرب صلاح فهمي نحلة، الذي تم تكليفه باختيار الشهر واليوم وساعة الصفر، الذي كتب الخطة في كراسة ابنته، لافتا إلى أن هذا الرجل عقد لقاءات مكثفة جدا حتى يستطيع الحصول على هذه المعلومات، فقد توجه إلى المخابرات العامة، المخابرات الحربية، البحوث الفلكية، الأرصاد الجوية، حيث كان يوجد الكثير من المعلومات  التي حصل عليها ويمكن من خلالها اختيار اليوم الصحيح.

وأضاف العقيد زكي حلمي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن كل الحروب حتى الجيل الثالث، وهي الحروب من خلال الأسلحة إما أن تبدأ في أول ضوء أو آخر ضوء، لافتا إلى أنه لأول مرة في التاريخ أن تبدأ الحرب في عز الظهر، وقد كانت من ضمن المفاجآت العظيمة جدًا في حرب 1973م.

وأشار إلى أن الشخصية الثانية المهمة والمثيرة في حرب أكتوبر، هو العقيد أركان حرب أحمد نبيل، وهو اسم غير متداول، لكن يجب لهذا الاسم أن يُخلد لأنه صاحب أكبر خطة خداع حربية منذ أن أنشأ الله الأرض ومن عليها، لافتًا إلى أن خطة الخداع كانت السبب الرئيسي في انتصارنا في حرب 1973م، حيث كانت خطة الخداع اقتصادية وسياسية وعسكرية ودبلوماسية وصحية.

برنامج الشاهد العقيد حلمي زكي خطة خداع حرب اكتوبر نصر أكتوبر

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