الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العقيد زكى حلمى لـ"الشاهد": لولا فكرة اللواء باقى زكى لم نكن نجرؤ على العبور

العقيد زكى حلمى
العقيد زكى حلمى

وجه  العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، التحية لروح اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي بالمياه. 

كما توجه العقيد حلمي زكي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، بالتحية لروح اللواء إبراهيم شكيب وهو صاحب فكرة إغلاق مواسير النابالم قبل العبور، أما من نفذها فهو الضابط أحمد حسن الذي كون المادة الحديدية الذي أغلقت مواسير النابالم، فإذا لم نستطع إغلاق مواسير النابالم لم نكن نجرؤ أن نعبر، وبالتالي لا توجد حرب. 

وأضاف: “كما أنه لو لم يتم فتح ثغرات في الساتر الترابي فلن تستطيع أن تعبر دبابة أو عربية مدرعة ولا عربية تشد مدفع، وبالتالي لما كانت الحرب”. 

برنامج الشاهد العقيد زكي حلمي حرب اكتوبر ازالة الساتر الترابي اغلاق مواسير النابالم

الأكثر قراءة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف متواصل على جميع مناطق قطاع غزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة