العقيد زكى حلمى لـ"الشاهد": لولا فكرة اللواء باقى زكى لم نكن نجرؤ على العبور

وجه العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، التحية لروح اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي بالمياه.

كما توجه العقيد حلمي زكي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، بالتحية لروح اللواء إبراهيم شكيب وهو صاحب فكرة إغلاق مواسير النابالم قبل العبور، أما من نفذها فهو الضابط أحمد حسن الذي كون المادة الحديدية الذي أغلقت مواسير النابالم، فإذا لم نستطع إغلاق مواسير النابالم لم نكن نجرؤ أن نعبر، وبالتالي لا توجد حرب.

وأضاف: “كما أنه لو لم يتم فتح ثغرات في الساتر الترابي فلن تستطيع أن تعبر دبابة أو عربية مدرعة ولا عربية تشد مدفع، وبالتالي لما كانت الحرب”.