الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تحقق مع شخصين لمشاركتهما بمسيرة دعم فلسطين

مسيرة دعم فلسطين
مسيرة دعم فلسطين

أعلنت النيابة العامة ف فرنسا  أن شخصين شاركا في المظاهرة التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي لدعم الشعب الفلسطيني، والتي حظرتها شرطة باريس وأيدت المحكمة الادارية قرار الحظر، يخضعان للتحقيق.


وأضافت النيابة أن خمسة أشخاص آخرين من بينهم اثنين بتهمة "إهانة أحد الموظفين العموميين" وثلاثة "بتهمة المشاركة في مظاهرة محظورة" سوف يخضعون لبدائل للملاحقة القضائية.


وقد تجمع يوم السبت الماضي آلاف من المواطنين بساحة "شاتليه" بباريس، في مظاهرات حاشدة بالرغم من حظرها بأمر من قائد شرطة باريس، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الدموية والقصف الإسرائيلي وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

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