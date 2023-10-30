الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر تطورات تقديم المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

المساعدات
المساعدات

أوضح مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، آخر مستجدات الوضع، قائلًا: "إن الجديد من أمام معبر رفح البري الفاصل ما بين الأراضي المصرية والفلسطينية هو وصول عدد من الشاحنات يصل إلى 26 شاحنة، هم الذين دخلوا إلى الجانب الفلسطيني".

وأضاف مصطفى عبدالفتاح خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا في انتظار المزيد من الشاحنات، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 60 شاحنة تضم كميات كبيرة من المساعدات تم تجهيزها على مدار اليوم، وخلال الساعات القادمة ستصل هي الأخرى إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ رفح البري، ويتم تسليمها إل الجانب الفلسطيني الذي يقف بسيارات أو بشاحنات هي الأخرى معنية بتفريغ الحمولات من الشاحنات المصرية.

وأكد أن هناك جهود مبذولة تجرى على قدم وساق، من أجل تجهيز من الشاحنات والقوافل في إطار التنسيقات التي تتم ما بين الجانبين المصري والفلسطيني للدفع بمزيد ن المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.

فلسطين غزة إسرائيل معبر رفح إدخال المساعدات

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