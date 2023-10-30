مراسل القاهرة الإخبارية: تعرض شمال وجنوب غزة لقصف عنيف

أوضح بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية بخان يونس، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي مازالت تحلق وتشن غارات مكثفة بالمباني ومحيط مستشفى القدس، الأمر الذي تسبب في ضرر كبير بجزء من المستشفى.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، تعرض شمال غزة لقصف عنيف، بالإضافة إلى إطلاق قذائف من الزوارق البحرية الإسرائيلية بطول الساحل البحري، مؤكدًا أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف حي تل الهوى جنوب قطاع غزة.

ونوه جبر بأن المناطق الجنوبية التي أشار إليها الجيش الإسرائيلي بأنها أماكن آمنة، مازالت تتعرض للقصف، الأمر الذي أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين.