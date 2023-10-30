كاتب سوري: تداعيات تهجير الفلسطينيين تهدد أمن المنطقة بالكامل

قال الكاتب والصحفي السياسي السوري يعرب خيربك، إن التصعيد الكبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تجاوز حدود المجازر وجرائم الحرب، لافتًا إلى أن جرائم الاحتلال تكشف عن نواياه التي تتجاوز الانتقام.

وأضاف خيربك في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "عندما تقصف المستشفيات، المدارس، المخابز، هذا يدل أن هناك نوايا لتدمير البنى التحتية، وهناك نية لإفراغ منطقة غزة بالكامل، لتنفيذ مخطط التهجير والتطهير العرقي، والتغيير الديموغرافي".

ونوه الصحفي السوري، إلى أن خطة التهجير التي تسير إسرائيل نحوها، تتعارض مع القانون الدولي، مضيفًا:" بل يجرمها الضمائر والأخلاق وكل الاعراف الانسانية الاممية والدولية".

تداعيات تهجير الفلسطينيين تمتد للمنطقة بالكامل

وعن تداعيات تهجير الفلسطينيين، قال خير بك:" هذا سوف يؤدي بجانب ما يحمله من جرائم ذاتية، باتجاه هؤلاء الفلسطينيين وباتجاه تاريخهم وحياتهم وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي وجذورهم، كما أنه يؤثر بشكل كبير أيضًا على دول أخرى".

واعتبر أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دولة أخرى، يعد نقل المشكلة الى مناطق اخرى، قائلًا:" يعني نقل القضية الى مواقع اخرى، قد تتحول إلى مساحات صراع في المستقبل، خصوصا الحديث عن نقلهم باتجاه سيناء".

تهجير الفلسطينيين قدد يهدد الاحتلال نفسه

وتابع:" هذا سوف يهدد جهود كبيرة قام بها المصريون، كما أن هذه الخطة سوف تضع مصر ليس فقط في مواجهة وتحديات أمنية ممكنة، بل سيمتد الأمر للتأثير على اقتصاد مصر من جهة، ووضعها الاجتماعي وامنها الداخلي من ناحية أخرى".

وقال يعرب بك أيضًا:" التهجير قد يفتح ابواب مخاطر كبيرة، ليس فقط على مصر، بل على كامل المنطقة وحتى قد تضر الكيان الصهيوني"، لافتًا أن في حال تنفيذ مخطط التهجير ستضع دولة الاحتلال نفسها أمام تداعيات لا تحمد عقباها".