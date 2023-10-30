الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: "الاحتلال لن يحرر أسراه إلا بصفقة تبادل تشمل جميع أسرانا"

حماس
حماس

أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الإثنين، إن حركة المقاومة مستعدة للإفراج عن جميع المحتجزين لديها، مقابل تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون جيش الاحتلال.

وأضاف “قاسم” خلال بيان له:" الاحتلال يدعي السعي لتحرير أسراه، لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية"، معتبرًا ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، هو محاولة للتشويش في وجه الضغوط الداخلية عليه.

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وتابع:" الهدف من الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية هو التشويش على رسالة المحتجزات"، مشددًا على أن الاحتلال  لن يحرر أسراه إلا عبر صفقة تبادل تشمل جميع أسرانا.

كما اعتبر أن نتنياهو يواصل بث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه، مردفًا:" نعول على قدرتنا على إدارة المعركة الحالية وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة".

ونفى القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الإثنين، تحرير مجندة إسرائيلية محتجزة لديه، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

محاولات نتنياهو للتشويش على فشله 

وأضاف عزت خلال تصريحات تلفزيونية: "بخصوص مزاعم  الاحتلال عن تحرير مجندة، نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".

وأردف: "لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته"، مؤكدًا أن ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل.

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وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الإثنين، إنقاذه لمجندة إسرائيلية، كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، خلال عملية ليلية.
 

نتنياهو يعتبر الاجتياح البري الحل لاطلاق سراح المحتجزين

وقال بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، توصلوا إلى اتفاق مشترك مفاده أن حماس لن تطلق سراح المحتجزين "ما لم يتعرضوا لضغوط"، لافتًا أن الاجتياح البري سيكون هذا الضغط.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال:"نحن ملتزمون بإعادة جميع الرهائن إلى الوطن. نعتقد أن هذه الطريقة لديها فرصة. إنه هدف نحن ملتزمون به".

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