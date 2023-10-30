أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل موقف نتنياهو من عرض حماس بتبادل الأسرى

قال رائد أبوبدوية، أستاذ العلاقات الدولية، إنه من الواضح أن الاجتياح البري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هو اجتياح بري محدود نوعًا ما.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: "لا أعتقد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بتنفيذ اجتياح بري أوسع، لافتًا إلى أن المحدودية في العمليات العسكرية من شأنها أن تضغط على حماس، بأن تتساهل في صفقة تبادل الأسرى، خاصة أن الكل يتحدث حاليًا عن وجود مفاوضات أمريكية قطرية بوساطة قطرية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وعن عرض حماس عرضًا لم ترد عليه حكومة الحرب، وهو تبادل الأسرى كليًا أو جزئيًا، قال أبوبدوية: "إن أبوعبيدة، المتحدث الرسمي الإعلامي لحماس، عرض هذا الموضوع، وعندما سُئل نتنياهو عن هذا الموضوع، قال نتناقش فيه في مجلس الحرب، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل".