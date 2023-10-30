حماة الوطن: الحرب على حماس هدفها إفراغ القطاع وتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، رفضه التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا ودفعهم نحو الحدود المصرية وتصفية قضيتهم، محذرًا أن ذلك قد يعرض السلام مع إسرائيل للخطر، موضحًا أن الحرب ضد حماس تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا إلى مصر.

الحصار الإسرائيلي علي غزة

وقال "الزهار" إن الحكومة المصرية تعتبر الضغط العسكري والحصار الاسرائيلي علي غزة مخططًا لطرد الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن سيناء يمكن أن تصبح بعد ذلك قاعدة عمليات للمسلحين لشن هجمات ضد إسرائيل التي بدورها ستلوم مصر علي مثل هذه الهجمات.

محاولات تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين

وأوضح "الزهار"، خطورة دعوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالنزوح، موضحًا أن تلك الدعوات هدفها تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ومثل هذه الدعوات ما هي إلا تحركات مشبوهة هدفها ضرب القضية الفلسطينية وتفريغ قطاع غزة من سكانه وهو أمر لا يجب السكوت عليه، ودعوة إسرائيل لبعض الفلسطينيين للنزوح للأراضى المصرية، ثم العدول عن ذلك هو دعوة خبيثة الغرض منها تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ومصر لن تقبل بأى تحرك يمس سيادتها.

وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار فى قطاع غزة والذى يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوى وبرى وبحرى اشتد فى الأيام الأخيرة.

ومنذ ساعات الفجر، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من القطاع، وهناك تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، وسط قصف عنيف وإطلاق نار من المروحيات على منازل المدنيين، وكل ما يتحرك في مُحيطها.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أثناء عملية التوغل سيارة مدنية في شارع "صلاح الدين"؛ ما أدى إلى استشهاد ركابها.