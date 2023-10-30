الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: الحرب على حماس هدفها إفراغ القطاع وتصفية القضية الفلسطينية

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، رفضه التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا ودفعهم نحو الحدود المصرية وتصفية قضيتهم، محذرًا أن ذلك قد يعرض السلام مع إسرائيل للخطر، موضحًا أن الحرب ضد حماس تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا إلى مصر.

الحصار الإسرائيلي علي غزة

وقال "الزهار" إن الحكومة المصرية تعتبر الضغط العسكري والحصار الاسرائيلي علي غزة مخططًا لطرد الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن سيناء يمكن أن تصبح بعد ذلك قاعدة عمليات للمسلحين لشن هجمات  ضد إسرائيل التي بدورها ستلوم مصر علي مثل هذه الهجمات.

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب عدم عدالة توزيع مخطط انقطاع التيار بسوهاج

محاولات تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين

وأوضح "الزهار"، خطورة دعوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالنزوح، موضحًا أن تلك الدعوات هدفها تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ومثل هذه الدعوات ما هي إلا تحركات مشبوهة هدفها ضرب القضية الفلسطينية وتفريغ قطاع غزة من سكانه وهو أمر لا يجب السكوت عليه، ودعوة إسرائيل لبعض الفلسطينيين للنزوح للأراضى المصرية، ثم العدول عن ذلك هو دعوة خبيثة الغرض منها تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ومصر لن تقبل بأى تحرك يمس سيادتها.

وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار فى قطاع غزة والذى يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوى وبرى وبحرى اشتد فى الأيام الأخيرة.

ومنذ ساعات الفجر، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من القطاع، وهناك تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، وسط قصف عنيف وإطلاق نار من المروحيات على منازل المدنيين، وكل ما يتحرك في مُحيطها. 

واستهدفت مدفعية الاحتلال أثناء عملية التوغل سيارة مدنية في شارع "صلاح الدين"؛ ما أدى إلى استشهاد ركابها. 

حماة الوطن تهجير الفلسطينيين قسرا غزة مصر الدكتور محمد الزهار

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة