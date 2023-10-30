برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب عدم عدالة توزيع مخطط انقطاع التيار بسوهاج

قدم النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بمجلس النواب المصري لوزير الكهرباء بشأن عدم عدالة توزيع مخطط انقطاع التيار الكهربائي في محافظة سوهاج.

وقال عضو مجلس النواب: مع تقبل المواطن المصرى خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي وذلك توفيرا للوقود؛ إلا أن حالة من الاستهجان الشديد أصابت المواطنين في المحافظة، وذلك لغياب العدالة فى أماكن ومدة انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتم الانقطاع بانتظام فى أماكن ولا يتم الانقطاع نهائيًا فى بعض الأماكن، وذلك على الرغم من أنها ليست من أماكن الخدمات الحيوية كالمستشفيات وخلافه وما يثار حول وجود وساطات وتمييز للمناطق التى يقيم بها موظفو ومسئولو قطاع الكهرباء.

القطع المستمر أدى إلى خسائر كثيرة للمواطنين

وتابع النائب محمد لبيب، نرجو البحث في هذا الطلب ومناقشته في الجلسة العامة واتخاذ ما يلزم لحل هذه المشكلة، مضيفا أن القطع المستمر أدى إلى خسائر كثيرة للمواطنين.

وكانت الحكومة قد كشفت عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المتحدث الرسمي، حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.