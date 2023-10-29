تحرك برلمانى بشأن استبعاد 14 ألف معلم من قائمة الناجحين بمسابقة "30 ألف معلم لعام 2022"

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استبعاد 14 ألف معلم من قائمة الناجحين في مسابقة 30 ألف لعام 2022، موضحة أن الأزمة قد تصاعدت نتاج رفض ما يقرب من 14 ألف معلم ودون أبداء أي أسباب، مما أصابهم بالإحباط الشديد كونهم على غير علم بسبب الرفض على الرغم من استيفائهم كافة الشروط المطلوبة.

مخالفة شروط المسابقة



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المعلمين فوجئوا ببعض الشروط والاختبارات التى لم تكن موجودة ضمن شروط المسابقة، وبالتالي تم حرمان جزء كبير منهم كونهم لم يجتازوا اختبارات الكلية الحربية بحجج مختلفة (منها وزن زائد، حمل، ولادة) وهذا مخالف لجميع القوانين والأعراف ولشروط المسابقة الموضوعة من قبل، ونتاج ما تم والشكاوى العديدة أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تعتبر أن (الوزن الزائد والحمل والولادة) أصحاب ظروف صحية منعتهم من استكمال المسابقة وطلبت منهم تعديل موقفهم وإنهاء ظروفهم الصحية حتى يتم تعيينهم.



وأضافت آمال رزق الله، أن المخالفة الدستورية الثانية هنا أن هناك البعض من المعلمين لم يجروا اختبارات الكلية الحربية وتم تعيينهم دون التقيد بهذه الاختبارات بما يعني الكيل بمكيالين وضرب معايير الشفافية والنزاهة عرض الحائط ويطعن فى عدالة المسابقة، إلا أنهم فوجئوا بصدور النتيجة واستبعادهم دون أن يكون هناك أسباب لذلك، واذا أرادوا أن يقدموا تظلما بذلك فهم لا يعلمون سبب الرفض كي يتقدموا بتظلم بناءً عليه وكي يتم تصحيح الأمر.

احترام القانون والدستور والمساواة فى المعاملة



وطالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب باحترام القانون والدستور والمساواة في المعاملة، وأن يتم التعيين وفقا للشروط المعلن عنها مسبقا وليس تلك التى أعلن عنها بشأن اختبارات الكلية الحربية والتى ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمسابقة.



كما طالبت بإعادة النظر في آلية التظلم بحيث يتم إخبار كل معلم تم استبعاده سبب الاستبعاد كي يتم معالجته أو التظلم عليه.