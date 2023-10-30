الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: الداخلية والإسماعيلي يتعادلان سلبيًا وألفريد يهدر ركلة جزاء

مباراة الداخلية والإسماعيلي
مباراة الداخلية والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الداخلية والإسماعيلي المقامة في ملعب السلام من الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف.

سيطر الإسماعيلي على مجريات اللعب في بداية الشوط الأول وشهدت الدقائق العشر الأولى إنذارين لمحمود حسونة لاعب الداخلية ومحمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي.

استمرت سيطرة الدراويش وسط تركيز الداخلية على الجانب الدفاعي وفي الدقيقة 23 دخل عمر الساعي كنطقة الجزاء من الجانب الأيمن وسد كرة أرضية قوية حاول كر يم يحيى إبعادها وكادت تسكن المرمى لكن لحسن حظه مرت فوق العارضة.

واصل الإسماعيلي هجماته وفي الدقيقة 28 عاد عمر الساعي وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحمد عماد مدافع الداخلية ومرت فوق العارضة وفي الدقيقة 33 راوغ مروان حمدي محمود منصور داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لياو أنور الذي سدها ضعيفة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 38 وفي أول لقطة هجومية للداخلية قام مروان حمدي بدفع محمود عبد العزيز داخل منطقة الجزاء واحتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء تصدى لها فانوم ألفريد وسدد كرة أرضية ضعيفة تصدى لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

شهدت الدقائق الأخيرة هجوما متبادلا من الفريقين دون أن تهتز الشباك ليطلق الحكم طارق مجدي صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

دوري نايل الاسماعيلى الداخلية ايهاب جلال الحكم طارق مجدي

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