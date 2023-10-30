تفاصيل إطلاق إذاعة شعبي إف إم مبادرة "سلاما لأهل غزة"

دشن مذيعو إذاعة شعبي اف ام إحدى إذاعات راديو النيل بإطلاق مبادرة بعنوان "من شعبي إف إم..سلاما لأهل غزة" بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، انطلاقا من الدور المجتمعي.

ومن المقرر أن يقوم مذيعو المحطة من خلال المبادرى التبرع والمساعدة في تعبئة المواد الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من المقر الرئيسي للهلال، وتوجيه رسائل داعمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء تلك الخاصة بالمحطة أو الخاصة بالمذيعين، تحث المواطنين على التبرع ومساندة الفلسطينيين في أزمتهم الحالية.

ويشارك في المبادرة مذيعو المحطة كل من آلاء جاويش، وهاجر جميل، ومحمد شبانة، والشيخ أحمد تركي، وأحمد الشناوي، ولينا صالح، وتامر جابر، وعمرو صلاح، وشيماء السباعي، وليلى بدران، وبيريهان زهير، وعمرو أبو حمدة، ورشدي سيد، وإيمان حلمي، وغادة البهنساوي، وأمنية صلاح، وحازم قابيل، وخالد جودة، وناهد عوني.

وكانت إذاعة راديو شعبى 95 إف إم احتفلت في شهر سبتمبر الماضية بمرور 7 أعوام على إنشائها، وبمجرد انطلاقها سرعان ما حققت نجاحا مدويا، واستطاعت أن تحجز مكانها وسط الإذاعات الكبرى وأصبح لها جمهور من كافة الشرائح يتابعونها بكل شغف.