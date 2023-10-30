الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير دولي: مقاومة تخفيض العملة دفعت بعض البلدان للجوء إلى ترشيد النقد الأجنبي

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أوضح صندوق النقد الدولي، أنه بالنسبة للبلدان التي تعاني من تضخم مرتفع وإن كان آخذًا في الانخفاض، سيظل استمرار المواقف المتشددة خيارًا ملائمًا إلى أن يعود التضخم الكلي والأساسي والتوقعات بشأن التضخم في الأجل القريب إلى المستويات المستهدفة بقوة، فإن البنوك المركزية التي تنظر في إجراء تيسير تدريجي وصولًا إلى موقف أكثر حيادًا ينبغي أن تأخذ حذرها لضمان ألا يهدد الطلب المحلي بتجدد الضغوط على الأسعار. 

وأضاف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، وحصل "الدستور" على نسخة منه، أنه في بعض الحالات، سيتعين تنفيذ السياسات في ظل الضغط المستمر على أسعار سعر الصرف، فالسياسات النقدية الأكثر تشددًا في الأسواق المتقدمة لم تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولية فحسب، بل فرضت أيضًا ضغطًا باتجاه تخفيض قيمة كثير من العملات الإفريقية. 

وبالنسبة للبلدان التي تأخذ بنظام ربط العملة، فإن الاستقرار يستلزم من السلطات أن تقوم بتعديل مزيج سياساتها (بما في ذلك السياسة المالية) لدعم نظام الربط، وفيما يتعلق بالبلدان التي لديها ترتيبات تتسم بقدر أكبر من المرونة، فينبغي أن تسمح بتعديل أسعار عملاتها قدر الإمكان مع تشديد السياسات المالية، بينما تأخذ في اعتبارها المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. 

وفي هذا الصدد، فإن مقاومة تخفيض العملة دفعت أحيانًا بعض البلدان ذات الاحتياطيات المحدودة نحو اللجوء إلى ترشيد النقد الأجنبي على نحو مسبب للتشوهات أو فرض ضوابط على الأسعار، ومن الممكن أن يؤدي ترشيد النقد الأجنبي إلى الإضرار بأنشطة أعمال المستوردين الأشد حاجة إليه واضطراب الإنتاج وحفز النشاط غير الرسمي.

صندوق النقد الدولى: إفريقيا لا تزال تواجه تحديات أمام الاستقرار الاقتصادى فى الأجل القريب

وينبغي أن تواصل سياسة المالية العامة ضبط أوضاع الموارد العامة مع توفير المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وسيساعد القيام بذلك على إعادة بناء الهوامش الوقائية التي استنفدت خلال الأزمة والحد من المخاطر على استمرارية القدرة على تحمل الدين.

وفي هذا الشأن، فإن الموارد المالية الوقائية تشكل أهمية كبيرة في التصدي للكوارث وإعادة الإعمار بعد وقوعها، ولا سيما في أعقاب أحداث إعصار فريدي والزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، وتفشي وباء الكوليرا في أنحاء مختلفة من إفريقيا، وإعادة بناء الاحتياطيات تستلزم في جانب منها النظر بعناية في أولويات الإنفاق: تقليص دعم الأسعار المعمم ورفع مستوى الأجور في القطاع العام مع الحفاظ على حيز للإنفاق اللازم للتنمية. 

صندوق النقد الدولي النقد الدولي ربط العملة تخفيض العملة المساعدات الاجتماعية

مواد متعلقة

صندوق النقد الدولى: إفريقيا لا تزال تواجه تحديات أمام الاستقرار الاقتصادى فى الأجل القريب

تقرير لـ"النقد الدولى": توقعات بارتفاع معدل النمو فى إفريقيا إلى 3.8% خلال 2024

النقد الدولي: التصعيد بغزة يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة

الأكثر قراءة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

استكمال دعوى النصب على أحمد حسن في 5 ملايين جنيه غدًا

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم غدًا

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة