كتائب القسام الفلسطينية تقصف بئر السبع

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة صاروخية، ردًا على استهداف المدنيين.

ودوت صفارات الإنذار في بئر السبع والنقب الغربي.

ومنذ 24 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306، بينهم 3457 طفلًا، و2136 سيدة، والمصابين 21048، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة فى 7 أكتوبر إلى أكثر من 1538 شخصًا.