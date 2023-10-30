مصر للطيران الناقل الرسمى للدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز لعام 2023\2024

استضافت جمهورية مصر العربية الدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز

"" Lions International

لعام 2023\2024 بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ويهدف المجلس إلى التركيز على المشروعات الإنسانية والتنمية المجتمعية وتمويل المشروعات ويمتد نشاطها إلى ما يقرب من 180 دولة حول العالم.

وقامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للدورة الأولى من خلال توقيع عدد (2) برتوكول تعاون بين مجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقطاع السياحة (الكرنك) حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة من الطاقم الطائر والعلاقات العامة لضيوف المؤتمر على متن رحلات الناقل الوطني مصر للطيران وعلى رأسهم الدكتورة Patti Hill رئيس المجلس وممثلين من (50) دولة من كافة أنحاء العالم.



الأسواق الحرة تقدم تخفيضات على منتجاتها

كما قدمت الأسواق الحرة لمصر للطيران تخفيضات على منتجاتها لأعضاء المؤتمر واحتفلت بهم أمام منفذ الأسواق الحرة بالمطار، فضلًا عن وضع العلامة التجارية لمصر للطيران على الحقائب الخاصة بالمؤتمر.

وفى حفل الختام وجه أعضاء المجلس الشكر لمصر للطيران على حسن المعاملة فى رحلتى الذهاب والعودة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لضيوف المؤتمر، كما تم تقديم درع تذكارى من إدارة أندية الليونز لمياء شنن مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة تقديرًا لجهودها فى استضافة هذه الدورة.



وكانت قد نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران (إيازا) الذى أجرته الوكالة مؤخرا من خلال مراجعة معايير الجودة وبرامج التدريب للسادة مهندسى الأكاديمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

ومن جانبه أشاد الكابتن وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد الذى يقوم به السادة مهندسو الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للتدريب الفني بعد نجاح أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالي.

ويعد تجديد الاعتماد هذا العام هو الأول بعد إضافة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لطرازي

A320 neo وB787

لقدرتها التدريبية وهو ما يعكس المستوى المتميز للخدمة المقدمة للعملاء الحاليين والذي يساعد على جذب مزيد من العملاء.

وأكد سليمان أن الاعتماد يعد تأكيدًا علي ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى هذا المجال، ودليلًا على تمتعها بمستوى جودة تضاهى به المستويات العالمية في مجالات التدريب المختلفة، ومواكبتها لأعلى المقاييس والمعايير الدولية المطلوبة.

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين