الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على توفر السلع بشركة تجارة الجملة في إهناسيا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة إهناسيا تفقد خلالها، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "هايبر اهناسيا" للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة  صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري. 

رافق المحافظ،  خلال الزيارة: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وناصر سيف رئيس المدينة، د. علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة بعض التنفيذيين المعنيين.

توافر الإمدادات من السلع

 واطمأن محافظ بنى سويف،  من مسؤولي التموين عن  توافر الإمدادات من السلع، وانتظام حركة البيع،  خاصة بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالًا على تداولها، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في هذا الجانب، مكلفا مسؤولى التموين ورؤساء الوحدات المحلية والوحدة الاقتصادية والجهات ذات الصلة بمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية

وحرص محافظ بنى سويف،  على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، واطمأن منهم على توافر السلع وأسعارها مشيراُ إلى أهمية التجاوب والتعاون من قبل المواطنين في مساعدة أجهزة الدولة لمواجهة أية محاولات احتكار السلع على سواء على الأرقام المتاحة بالمحافظة والتموين وجهاز حماية المستهلك، منوها عن تكليفات القيادة السياسية للحكومة وأجهزة الدولة،باستمرار  الجهود والتنسيق الدائم، للحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام.

كما  زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة إهناسيا لتفقد معرض السلع، الذي أقامته الوحدة المحلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وتحت إشرافها وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

بني سويف اهناسيا السلع المعرض المواطنين

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