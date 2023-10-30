الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عوض الغنام يرصد آخر الاستعدادات لدخول دفعة جديدة من المساعدات لأهالى غزة

معبر رفح
معبر رفح

استعرض عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" بمعبر رفح أبرز المستجدات واستمرار تواصل استقبال المساعدات الإنسانية لإدخالها إلى غـزة. 

وقال الغنام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز" من معبر رفح، إنه الآن يتم تجهيز عدد كبير من شاحنات المساعدات للاستعداد لدخول قطاع غزة، وذلك بسبب الضغوط الدولية وهذا تطور كبير للغاية، بسبب حاجة أهالي غزة إلى أدوية وسلع غذائية. 

معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الإنسانية لإدخالها إلى غـزة

وأشار غنام إلى زيارة المدعي العام أمس وتفقده على أرض الواقع الحجم  الكبير من المساعدات المصرية، ووصف كل ما قامت به إسرائيل من جرائم الحرب، مضيفًا أن دخول المحكمة الدولية الجنائية اليوم على المشهد لأحداث غزة، أمل طال انتظاره، خاصة أنه تمت تنحية الملف الفلسطيني مرتين منذ 2014 وفي عام 2021".

 

معبر رفح استقبال المساعدات غزة أهالي غزة

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