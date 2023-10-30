الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة شعث: مصر تبذل جهدًا كبيرًا فى توفير المساعدات لأهالى غزة

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ليس جديدا عليها، فهى دائما تسند فلسطين في كل المواقف السياسية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تبذل جهدا كبيرا في توفير المساعدات وإيصالها لأهالي لقطاع غزة، حيث تصل كل المساعدات إلى مطار العريش وصولا إلى معبر رفح لإدخالها إلى فلسطين.

أستاذ العلاقات الدولية يُبرز الجهود المصرية لوقف العدوان على غـزة منذ بداية الأزمة

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن مصر لم يكن لها في يوم من الأيام مطامع في ضم غزة إلى مصر، فضلا عن أن مصر تعمل على دعم وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتعمل مصر على توحيد الشعب الفلسطيني مرارا.

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