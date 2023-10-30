"زراعة المنيا" تعقد اجتماعًا للتوعية بضرورة التوسع في إنتاجية القمح

عقدت مديرية الزراعة بالمنيا اجتماعًا موسعًا بمقر الإدارة الزراعية بمركز ملوي جنوب المحافظة، لحث المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة من محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول والذي توليه الدولة بالغ الاهتمام وما تقدمه من دعم مادي أو فني لصغار المزارعين لزيادة الرقعة الزراعية من المحصول وتحسين الإنتاجية.

عُفد الاجتماع برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن أعمال مبادرة "ازرع"، وبحضور الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، والدكتور أحمد طه رئيس الحملة القومية للقمح بالمنيا، وعدد من مسئولي مديرية الزراعة بالمنيا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الاجتماع يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأعوام القادمة، من خلال مبادرة " ازرع" والتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية حيث تهدف المبادرة إلى دعم صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، إلى جانب تبني مفاهيم الزراعة الذكية للوصول لأعلي إنتاجية.

يذكر أن مديرية الزراعة بالمنيا، كانت قد نظمت حفل تكريم ٣٣ سيدة من سيدات أعمال المشروعات الزراعية المبتكرة وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن مشروع الابتكار الزراعي والممول من الوكالة الألمانية GIZ بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالمنيا ومؤسسة رؤية حياة للتنمية.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة، إن سيدات أعمال المشروعات تقدمن بـ ٢٧ فكرة مبتكرة حصلت منها 20 فكرة على منح مادية مقدمة من إدارة المشروع منها (مشروع تصنيع الخبز والمكرونة من دقيق محصول الكينوا - انتاج المربى والعصائر والزيوت من محصول التين الشوكي - تجفيف البيض وفصله واستخدام البودر فى الحلويات والمخبوزات- تصنيع الكمبوست من المخلفات الزراعية لرفع خصوبة التربة).

أجتماع لحث المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بزراعة المنيا