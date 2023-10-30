خبير اقتصادي: مبادرة خفض الأسعار تحد من جشع التجار في بعض المناطق

قال الدكتور محمد الشودافي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة المصرية بتوجه رئاسي خلال الأسابيع الماضية تأتي في إطار ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، وتقديم أسعار مناسبة في ضوء تنافسية المنتجات، على أساس أن هناك نوعا من المضاربة والاحتكار للسلع من قبل بعض التجار، ومن ثم فكان لا بد على الدولة أن تواجه ذلك من خلال عدة استراتيجيات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العمل على دعم توزيع السلع، بحيث تخفض قنوات التوزيع، وتوزيع المنافذ التسويقية، للحد من جشع التجار في بعض المناطق الأخرى، كما أن المواطن يشعر بالفارق الأسعار في المنافذ والمعارض التابعة للدولة.

تفاصيل مبادرة خفض الأسعار

وأوضح "الشودافي" أن الغرف التجارية واتحاد الصناعة تؤدي دورا كبيرا في تنفيذ بعض المعارض التي تشمل تخفيضات وأسعار مناسبة للمواطنين من أجل مجابهة الغلاء، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى توافر السلع بأسعار مناسبة وتصل إلى المستهلك في أي مكان، ودعم المنافسة وتوسيعها من أجل تشجيع العرض والحد من الاحتكار، بجانب ضبط المخالفين.