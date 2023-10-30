صحة فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لـ8306 بينهم 3457 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلًا.

الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية

وأوضحت الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء غالبيتهم من النازحين للقطاع الجنوبي في قطاع غزة.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، والاحتلال استهدف محيط مستشفى القدس بغزة، وتم استهداف 57 مؤسسة صحية بالقطاع.