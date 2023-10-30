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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصر تنتخب.. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية (فيديوجراف)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يستعد المصريون لاستحقاق رئاسي جديد، للتوجه للجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، لانتخاب رئيسهم في الفترة القادمة، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق عن الخريطة الزمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر وخارجها.

وحسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات؛ فإنه في التاسع والعشرون من نوفمبر، سوف تتوقف الحملات الانتخابية، وبدء الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت فعليًا للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر. 

وبالنسبة للانتخابات داخل حدود البلاد، فإنها سوف تتوقف الحملات الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي للمصريين في الداخل يوم 8 ديسمبر، على أن يبدأ المصريون في كافة محافظات الجمهورية في انتخاب رئيسهم في العاشر من ديسمبر، حيث تفتح لجان الانتخابات أبوابها لمدة ثلاثة أيام، تنتهي يوم 12 ديسمبر، ثم تبدأ بعدها عمليات الفرز حيث من المقرر أن ينتهي الفرز في اليوم التالي لانتهاء الانتخابات (13 ديسمبر)، على أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تلقي الطعون في قرارات اللجنة العامة يوم 14 ديسمبر، من المقرر البت في الطعون المقدمة يومي 15 و16 ديسمبر.

إعلان النتيجة

وحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا لانتخابات، فإن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سوف يكون في الثامن عشر من ديسمبر، ويعقبها استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في التاسع عشر من ديسمبر، بينما يبدأ تقديم الطعون وقيدها في جداول المحكمة الإدارية يومي 19 و20 ديسمبر.

وفي الرابع من يناير، يبدأ الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج لجولة الإعادة، ثم يعقبها بدأ الانتخابات في جولة الإعادة للمصريين بالخارج بداية من 5 يناير حتى 7 يناير.

وتبدأ جولة الإعادة للمصريين في داخل البلاد يوم 8 يناير لمدة ثلاثة أيام، حيث تنهي يوم 10 يناير، ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 16 يناير.

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