الشباب والرياضة بالغربية تواصل فعاليات مشروع الخدمة العامة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية "الادارة العامة للشباب" من خلال أندية التطوع ‎، فعاليات مشروع الخدمة العامة من تشجير ونظافة ودهانات داخل مراكز ‎الشباب، بمشاركة ‎أندية التطوع، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف الدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب.

تنفيذ الفعاليات في مركز شباب محلة مرحوم بمشاركة فتيات وشباب أندية التطوع

وتم تنفيذ الفعاليات في مركز شباب محلة مرحوم بمشاركة فتيات وشباب أندية التطوع وذلك بمتابعة الدكتور خالد الشرقاوي مدير ادارة شباب طنطا أول، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة داخل وخارج المراكز ودهان مراكز الشباب، بالإضافة إلى زراعة عدد من الأشجار في الأماكن المخصصة لها وذلك تحت اشراف منسق أندية التطوع الأستاذة شيرين خليفة.

و‏‎يأتى ذلك في إطار تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والخدمة العامة والأعمال التطوعية في القضايا التي تشكل محور أساسي داخل مجتمعاتنا ومنها الوعي البيئي، وخلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة ونشر الوعي بها والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبة مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها.