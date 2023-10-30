الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 6 مخابز استولوا على دقيق مدعم في 3 مراكز بالغربية

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط عملية غش واستغلال غير قانوني للموارد المخصصة للدعم، بعد ضبط أصحاب 6 مخابز في مراكز زفتي وسمنود وكفر الزيات، حيث تم ضبط هؤلاء الأشخاص وهم يقومون بالاستيلاء على 60 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، يبلغ وزن الجوال 50 كيلو جرام، وقاموا بالتصرف فيها من خلال بيعها في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ولقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 6 مخابز في مراكز زفتي وسمنود وكفر الزيات، حيث تمت مصادرة 60 جوالًا من الدقيق المدعم، والتي كانت مخصصة لهذه المخابز وذلك بعد إجراء جرد دقيق للمخابز والتحقق من رصيدهم.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع لتوثيق الأحداث والمخالفات المرتكبة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بمكافحة التلاعب بالموارد العامة وضمان توزيعها بطريقة عادلة وشفافة للمواطنين المستحقين.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الجهود التي تبذلها مديرية التموين في محافظة الغربية، تعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وحماية الموارد العامة، مضيفًا أن ضبط المخابز التي تستغل الموارد المخصصة بشكل غير قانوني يعكس حرص السلطات على ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبطرق قانونية، ومحاسبة المخالفين الذين يسعون للاستفادة الشخصية على حساب مصالح المجتمع.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، التزام مديرية التموين في محافظة الغربية بمكافحة التجاوزات والتلاعب في المواد الغذائية المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين، وبفضل جهود الرقابة التموينية، تم تحقيق إنجاز في ضبط هذه الأنشطة غير القانونية وإحالة المشتبه بهم إلى العدالة.

محافظة الغربية استغلال غير قانوني للموارد المخصصة للدعم مديرية التموين مكافحة الفساد وزارة التموين

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد المنافذ والأسواق بالمحلة وسمنود

محافظ الغربية يشدد على مكافحة حرق المخلفات الزراعية وتكثيف الرقابة

محافظ الغربية يوجّه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار.. وتكثيف الحملات على الأسواق

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات زفتى لمواجهة الطوارئ والأزمات

وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم بقصر بغداد فى الغربية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على دقيق مدعم فى السنطة وقطور

رفع 172 طن قمامة وتراكمات أتربة من شوارع "السنطة" بالغربية

"حياة كريمة" تحقق آمال وطموحات أهالى قرية حنون فى الغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة