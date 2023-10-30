ضبط أصحاب 6 مخابز استولوا على دقيق مدعم في 3 مراكز بالغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط عملية غش واستغلال غير قانوني للموارد المخصصة للدعم، بعد ضبط أصحاب 6 مخابز في مراكز زفتي وسمنود وكفر الزيات، حيث تم ضبط هؤلاء الأشخاص وهم يقومون بالاستيلاء على 60 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، يبلغ وزن الجوال 50 كيلو جرام، وقاموا بالتصرف فيها من خلال بيعها في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ولقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 6 مخابز في مراكز زفتي وسمنود وكفر الزيات، حيث تمت مصادرة 60 جوالًا من الدقيق المدعم، والتي كانت مخصصة لهذه المخابز وذلك بعد إجراء جرد دقيق للمخابز والتحقق من رصيدهم.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع لتوثيق الأحداث والمخالفات المرتكبة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بمكافحة التلاعب بالموارد العامة وضمان توزيعها بطريقة عادلة وشفافة للمواطنين المستحقين.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الجهود التي تبذلها مديرية التموين في محافظة الغربية، تعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وحماية الموارد العامة، مضيفًا أن ضبط المخابز التي تستغل الموارد المخصصة بشكل غير قانوني يعكس حرص السلطات على ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبطرق قانونية، ومحاسبة المخالفين الذين يسعون للاستفادة الشخصية على حساب مصالح المجتمع.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، التزام مديرية التموين في محافظة الغربية بمكافحة التجاوزات والتلاعب في المواد الغذائية المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين، وبفضل جهود الرقابة التموينية، تم تحقيق إنجاز في ضبط هذه الأنشطة غير القانونية وإحالة المشتبه بهم إلى العدالة.