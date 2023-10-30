الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مستشفيات السنطة للاطمئنان على تقديم الخدمات للمرضى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية للمستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين على المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى السنطة المركزي القديم، حيث قام المحافظ بتفقد عدد من أقسام المستشفى منها الاستقبال، وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة، فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى؛ للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى؛ للتأكد من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.


وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى الموجودين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة.

تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة

واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

وأشار "رحمي" إلى أننا نعمل جميعا، كلٌ في موقعه، تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كل مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى السنطة الجديد والمقام على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 86 %، ليستوعب ١٩٠ سريرًا و٢٣ حضانة إلى جانب (٥ غرف عمليات رئيسية، ١ قيصرية، ٢ ولادة طبيعة، ٢ عنبر عناية مركزة سعة ١٥ سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بمسهلة، والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمأن المحافظ على مدى جاهزيته لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية بالسنطة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد جراج مجلس مدينة السنطة، والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة.

مركز ومدينة السنطة مستشفى السنطة المركزي أقسام العناية المركزة قسم الحضانات مخزون أكياس فصائل الدم

مواد متعلقة

تحصين 47 ألف رأس أغنام ضد "طاعون المجترات الصغيرة" بالغربية

رئيس جامعة طنطا يفتتح المكاتب الإدارية بكلية الطب

محافظ الغربية يناقش صيانة معدات الإغاثة ورفع كفاءة العاملين عليها

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات "مياه الشرب" للتأكد من جاهزيتها

تنفيذ فعاليات مبادرة "دوي" بإدارة شرق طنطا التعليمية

للمرة الرابعة.. تأجيل محاكمة قاتل زوجته وابنتيها فى طنطا

محافظ الغربية يتفقد المستشفى العام والرمد بزفتى

غلق 18 محلا و16 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

"الخطيب" يتدخل لاحتواء أزمة إمام عاشور وكولر فى الأهلى

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة